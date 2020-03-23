РИАМО - 23 мар. Если в стране, куда направляется турист, есть угроза безопасности его жизни и здоровью и опасности причинения вреда его имуществу, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

Полный возврат средств можно осуществить при возникновении обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью, в стране, куда направляется турист.

«Обстоятельства должны подтверждаться решениями органов власти, например, рекомендациями Ростуризма и Минздрава РФ. После начала путешествия туристу возвращается часть, пропорциональная стоимости не оказанных ему услуг в рамках заключенного договора», — говорится в сообщении.

В случае покупки туристической путевки у туроператора или турагента условия ее изменения и расторжения устанавливаются в договоре о реализации туристического продукта, заключаемом туристом с туроператором или турагентом.

Если в стране, куда собирается отправиться турист, складывается ситуация, угрожающая жизни или здоровью, то расторжения договора можно требовать через суд.

В настоящий момент многие туроператоры и авиаперевозчики предоставляют возможность обмена.

В комитете также рассказали, что вернуть деньги за авиабилеты и отели можно и при самостоятельном путешествии.

Для этого нужно отправить письмо с уведомлением, факс или электронное письмо в адрес авиакомпании/отеля. Однако следует помнить, что на иностранные компании законодательство России не распространяется.

Кроме того, в ведомстве объяснили, что нужно делать, если не удается вылететь сейчас в Россию из зарубежных стран. В таком случае, нужно звонить на горячую линию турпомощи по Covid-19 по телефонам 8-499-678-12-0 (круглосуточно) и 8-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 19:00).

Многим жителям Подмосковья из-за распространения коронавиуса пришлось отменить запланированные отпуска. Авиасообщение со многими странами в данный момент приостановлено.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 366 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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