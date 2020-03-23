РИАМО - 23 мар. Депутаты Мособлдумы примут закон об адресной поддержке для пожилых жителей Подмосковья, на которых распространится режим самоизоляции с 26 марта, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Вопрос будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании, которое состоится 24 марта в 12:30.
«На повестке - вопрос, связанный с необходимостью помочь пожилым жителям и людям, имеющим ряд заболеваний, – с 26 марта для них вводится режим самоизоляции, и губернатором принято решение об оказании им разовой адресной материальной помощи. Данную меру необходимо утвердить законодательно», - отметил глава подмосковного парламента Игорь Брынцалов.
Планируется, что этим гражданам выплатят 1,5 тысячи рублей до начала режима самоизоляции и 1,5 тысячи рублей после снятия режима.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 372 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
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