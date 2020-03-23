РИАМО - 23 мар. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области по инфекционным заболеваниям взрослых Ирина Шилкина развенчала самые распространенные мифы и заблуждения о новом коронавирусе, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Многие сейчас говорят о том, что можно самостоятельно провериться на коронавирус. Для этого просто нужно задержать дыхание на 10-15 секунд, и если не возникло чувство дискомфорта, то тогда все в порядке.

«Это абсолютная неправда, потому что у нас есть люди, которые страдают хроническими заболеваниями легких, в частности, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой легких. Они просто по жизни не могут пройти эту процедуру. И естественно они не заражены коронавирусом. Это полнейшая чушь», — сказала Шилкина.

Также она опровергла миф о том, что если пить воду маленькими глотками, то можно быстрее вылечиться. Она напомнила, что врачи советуют промывать нос и пить воду каждые полчаса. Специалист также подчеркнула, что определить заболеваемость коронавирусом поможет только тест.

«На сегодняшний момент есть случаи подозрительные, вероятные и подтвержденные. Случаи подозрительные можно установить только при легкой форме исследованием мазков и наличием эпиданамнеза. Вероятный случай можно установить, когда у человека тяжелая пневмония и он приехал из-за границы. Здесь можно заподозрить коронавирус по клинической симптоматике. Врачи могут предварительно поставить диагноз», — рассказала врач.

Исследования на коронавирусную инфекцию назначаются людям с симптомами инфекционного заболевания, прибывшим из-за границы, а также тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом или находящимися под подозрением. Кроме того, тестирование сдают больные с пневмонией и тяжелым течением ОРВИ.

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