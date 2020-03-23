РИАМО - 23 мар. Жителям Москвы разъяснили дополнительные меры, которые ввели в столице указом мэра Москвы Сергея Собянина с понедельника в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«С 26 марта до 14 апреля 2020 года в Москве вводится обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями», - говорится в материале.

В группу людей с хроническими заболеваниями входят москвичи с сахарным диабетом, хронической болезнью легких (астма), бронхоэктазией, а также с легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, наличием трансплантированных органов и тканей, хронической болезнью почек, злокачественными новообразованиями, а также те, кто перенес инфаркт и инсульт.

Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология), руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения, сотрудников системы здравоохранения и на граждан по определенному решению оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По-прежнему режим самоизоляции распространяется на жителей, вернувшихся из следующих стран: США, Великобритания, государства Европейского Союза, Украина, Белоруссия и все государства Европы, не входящие в ЕС, а также на людей, проживающих с ними.

Россияне, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, могут при необходимости обратиться за получением больничного листа для предоставления по месту работы или учебы, позвонив по телефону 8-495-870-45-09 или заполнив анкету на mos.ru.

Разовую адресную социальную помощь получат жители старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания: в размере 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции; в размере 2 тысяч рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений режима.

Эта выплата будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляются пенсия и другие социальные выплаты пожилым людям. Обращаться для этого никуда не нужно. Люди с хроническими заболеваниями получат выплаты в дистанционном формате после подтверждения сведений о заболевании и получении от гражданина сведений о счете в кредитной организации.

Жителям будет обеспечена доставка на дом лекарственных препаратов и медицинских изделий. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09.

Кроме того, покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно, так как временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

На время закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса, и учащихся колледжей. Однако те школьники, которые имеют право на бесплатный обед, смогут в школах получить продуктовые наборы. За дополнительной информацией можно обратиться к классному руководителю.

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