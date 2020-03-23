РИАМО - 23 мар. Вместо Дня открытых дверей, который отменился в связи с угрозой распространения коронавируса, 24 и 25 марта УФНС по Подмосковью организует горячую линию по вопросам декларирования для жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Два дня сотрудники ведомства будут принимать звонки с 09:00 до 18:00.

«Налогоплательщики в этот день смогут, не выходя из дома или не оставляя рабочего места, позвонить в свою инспекцию или специалистам управления и получить обстоятельную консультацию по вопросам, связанным с декларированием и уплатой НДФЛ», — отмечается в материале

Свои вопросы можно будет задать по телефонам ведомства: 8(495)536-14-32, 8(495)536-14-26, 8(495)536-11-36, а также телефоны горячей линии можно найти на сайте УФНС в разделе контактов.

Управление напоминает, что форму 3-НДФЛ можно заполнить в электронном виде через программу «Декларация 2019», программу размещена на сайте налоговой службы.

Также заполнить декларацию можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».