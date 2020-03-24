РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Сотрудники ГИБДД Балашихи во вторник на территории микрорайона Железнодорожный проведут рейд по пресечению фактов нарушения правил перевозки детей, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 24 марта с 13:00 до 15:00 в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.