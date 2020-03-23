РИАМО - 23 мар. В условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждение городских проектов возможно только в электронном формате, все предложения и замечания граждан будут рассматриваться так, как это происходило в рамках очных публичных слушаний, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Электронный формат <…> не ограничивает права граждан, участвующих в судьбе своих районов, а, напротив, дает дополнительные возможности. В первую очередь, экономит время, <…> во-вторых, в сложившейся эпидемиологической обстановке, это вопрос безопасности», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что электронный формат даст возможность всем жителям принять участие в обсуждении, не нарушая карантин. Все предложения и замечания граждан относительно проектов передадут архитекторам и разработчикам, их рассмотрят ровно также, как это происходило ранее в рамках очных публичных слушаний.

«Платформа для проведения общественных обсуждений полностью готова к большому наплыву посетителей. На прошлой неделе состоялся ее запуск, и мы уже можем говорить о корректной работе системы», – сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, портал «Активный гражданин» работает круглосуточно: знакомиться с проектами и оставлять свои отзывы можно в любое время и из любого места. При этом система является надежной: для авторизации предусмотрена многоступенчатая верификация пользователя, а электронный протокол невозможно подделать или потерять.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ от 16 марта 2020 года № 21-УМ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 50 человек.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент по всему миру зафиксировано более 360 тысяч случаев заражения.

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