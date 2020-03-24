РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Во вторник жители ряда домов на улицах Октябрьской, Пионерской и Школьной в Красногорске останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«В связи с ремонтными работами 24 марта с 9:30 до 17:00 будет отключена подача воды», ¬– говорится в сообщении.

Отмечается, что без холодной воды останутся дома №№6, 7, 9, 10 по улице Октябрьской, дом №10 по улице Пионерской, торговый центр «Сливница» и ЦТП.

Горячей воды не будет в детсаду №32, домах №№1, 3, 4, 5, 9 по улице Октябрьской, домах №№2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А по улице Школьной и домах №№4, 6, 15, 17А, 19, 21 по улице Пионерской.