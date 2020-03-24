РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Техническую проверку местной системы оповещения населения с включением электросирен проведут в Подольске во вторник, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Уважаемые подольчане, 24 марта с 11:00 до 12:00 будет проводиться техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен», - говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 мегагерц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.