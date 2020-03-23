РИАМО - 23 мар. АО «Мособлэнерго» за последние два месяца подключило к электрическим сетям и выдало напряжение на пяти социально значимых объектах в Подмосковье, четыре из них относятся к объектам здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Работы по подключению к электросетям компании проводились в строгом соответствии с нормативными сроками.

«АО «Мособлэнерго» выполнило мероприятия по технологическому присоединению поликлиники для взрослых и детей в Мытищах, фельдшерско-акушерских пунктов в подмосковных поселках Туркмен, Долгуша и Северная Грива, находящихся на территориях городских округов Шатура и Клин, стадиона «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева, введенного в эксплуатацию в ноябре 2019 года», – говорится в сообщении.

Подключение к электроснабжению таких зданий и сооружений находится под особым контролем профильного департамента компании – заявки на присоединение рассматриваются в приоритетном порядке. АО «Мособлэнерго» разрабатывает техническое решение и направляет заявителю оферту договора и технические условия в течение не 20 нормативных, а пяти рабочих дней со дня подачи заявки с полным пакетом документов.

В 2019 году АО «Мособлэнерго» осуществило присоединение 25 социально значимых объектов в Московской области. Среди них: школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, многоквартирные жилые дома, которые строятся в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».