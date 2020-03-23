РИАМО - 23 мар. Всем сотрудникам локомотивных бригад, которые успешно завершили обучение по спецпрограмме, выдается допуск к управлению электропоездом «Иволга», к концу 2020 года данное обучение пройдет более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Обучение проводится на базе ОАО «Тверской вагоностроительный завод», который входит в АО «Трансмашхолдинг». С начала года обучение прошли 40 сотрудников компании. В 2020 году обучат 140 машинистов и 310 помощников машиниста, в том числе более 20% из них пройдут программу повышения квалификации.

«Сотрудники получают теоретические знания об устройстве поезда, принципах эксплуатации и управления. Программа включает занятия на тренажере «Кабина машиниста», сдачу экзамена по теории и выполнение пробной поездки в сопровождении машиниста-инструктора ЦППК. По результатам комиссия принимает решение о допуске сотрудника к работе на электропоезде ЭГ2Тв («Иволга»)», — говорится в сообщении.

В 2019 году данный допуск получили более 300 работников локомотивных бригад ЦППК.

Поезда «Иволга», в частности, курсируют по Московским центральным диаметрам.