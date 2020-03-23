РИАМО - 23 мар. 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима получил житель Москвы Бекжан Сарбишев за то, что сбил группу пешеходов, в результате 10 человек пострадало, один из которых скончался, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел осенью 2018 года. Молодой человек, двигаясь на автомобиле Volkswagen по Новочеркасскому бульвару, совершил наезд на компанию людей возле кафе. В результате этого пострадали 10 человек, в том числе одна несовершеннолетняя.

«Во время предварительного следствия Сарбишев пояснил, что мотивом к противоправным действиям послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами», - сообщила Иванова.

Владельцам автомобилей мужчина причинил значительный имущественный ущерб на общую сумму больше 700 тысяч рублей.