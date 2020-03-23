РИАМО - 23 мар. Для поставщиков 24 марта проведут вебинар на тему: «Работа в Электронном магазине», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитет по конкурентной политике Московской области 24 марта 2020 года в 14:00 проведет вебинар для поставщиков на тему: «Работа в Электронном магазине», - говорится в сообщении.

Вебинар проводут на видеохостинге YouTube, он будет доступен по ссылке.

Для участия в вебинаре нужно зарегистрировать учетную запись на YouTube и подписаться на канал.