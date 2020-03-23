РИАМО - 23 мар. До конца 2021 года в Коммунарке построят и реконструируют ряд дорог, продлят улицу Ясная до станции метро «Коммунарка», сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Реконструируют улицы Фитаревская, Ясная, Сосенский Стан. Между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой появится новая улица длиной 470 метров. Также обустроят дополнительные въезд и выезд на улицу Александры Монаховой из жилых кварталов», – сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, Сосенский Стан продлят от Лазурной улицы до улицы Александры Монаховой и далее – от Лазурной до строящейся автодороги МКАД – Коммунарка – Остафьево. Улицу Ясная продлят до станции метро «Коммунарка». Здесь сделают отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.

На всех новых участках строители заменят и в необходимых местах установят освещение, сделают дождевую канализацию, обустроят тротуары для пешеходов. На улицах появится шесть новых светофоров и пять автобусных остановок. Прилегающую территорию благоустроят.

«Строительство и реконструкция дорог обеспечат эффективную транспортную связь между станцией метро «Коммунарка» Сокольнической линии и улично-дорожной сетью, а также в целом улучшат транспортную обстановку в поселке», – отметил Жидкин.

До конца 2023 года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров дорог.