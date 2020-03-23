РИАМО - 23 мар. По итогам чемпионата России по керлингу на колясках в Новосибирске подмосковные спортсмены стали обладателями бронзовых медалей, в соревнованиях приняли участие 13 команд из разных регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили с 16 по 23 марта. В числе участников были представители Московской, Новосибирской, Свердловской, Самарской, Челябинской, Томской областей, Красноярского края, Удмуртской Республики, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Римма Мамбеткаримова, Валерий Ульянов, Виталий Данилов и Владислав Макаров, которые выступали за Московскую область, стали обладателями бронзовых медалей.

«Спортсмены из Подмосковья показали высокий класс и по достоинству завоевали бронзу чемпионата России по керлингу на колясках. В противостоянии с сильнейшими спортсменами со всей страны они проявили себя одними из лучших. Благодарю их за выступление и желаю преодоления новых спортивных вершин в будущем», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Впервые соревнования параспортсменов по керлингу в Новосибирске прошли в 2018 году.