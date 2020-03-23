РИАМО - 23 мар. В этом году депутаты Мособлдумы успели провести восемь заседаний, на которых приняли более 40 законов, заслушали пять докладов в рамках «Часа правительства», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Также на заседаниях было рассмотрено 142 проекта федеральных законов, из них 98 поддержано. Мероприятия и проекты законов, внесенные в первый квартал, но не реализованные в это время, будут перенесены на последующие месяцы.

«Областным парламентом подготовлено четыре законодательные инициативы – предлагаются изменения в Семейный кодекс и поправки к федеральным законам», - говорится в сообщении.

Самым важным общественным мероприятием стали общественные слушания по поправкам к Конституции России. В них участие приняли порядка 80 человек - депутаты регионального и федерального парламентов, а также представители управления министерства юстиции России по Московской области, общественных организаций, уполномоченные по защите прав предпринимателей и по правам человека в Московской области, представители молодежных организаций и другие.