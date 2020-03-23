РИАМО - 23 мар. Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья готовятся к весеннему посеву, несмотря на распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Мы в полном объеме готовы к старту весенней посевной кампании. У нас большие планы по увеличению производства сельхозпродукции - мы последние годы стабильно растем, и этот год не будет исключением. В целом работаем штатно», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

В этом году, по словам министра, из-за теплой зимы полевые работы могут начаться раньше, чем планировалось. Уже идет подкормка озимых в некоторых южных округах.

Яровой посев планировалось начать во второй декаде апреля.

В этом году засеют около 313 тысяч гектаров, а это на 4% больше, чем в 2019 году.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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