РИАМО - 23 мар. Свыше 9,5 тысяч памяток о коронавирусе с рекомендациями Минздрава разместили в электричках и на стендах билетных касс, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Листовки расположены в зонах выхода на посадку для пассажиров и сотрудников компании. На памятках о коронавирусной инфекции и мерах по ее профилактике указаны телефоны оперативных дежурных дирекции здравооохранения. Кроме того, плакаты с рекомендациями Минздрава можно также найти на информационных стендах билетных касс.

«ЦППК использует все возможные способы, чтобы проинформировать пассажиров об основных способах передачи инфекции, мерах предосторожности и признаках заболевания», - говорится в сообщении.

Первые памятки появились еще в начале февраля. Впоследствии компания увеличила их количество и дополнительно запустила аудиоинформирование в собственных поездах. Они звучат каждые двадцать минут.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 366 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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