РИАМО - 23 мар. В Московском регионе общее количество доставленных «Почтой России» отправлений за первый квартал 2020 года приближается к одному миллиону, 270 тысяч отправлений доставляют курьеры, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«В Москве 472 курьера работают по сменным графикам, еще 246 сотрудников доставляют отправления жителям Подмосковья. Спрос на доставку до двери увеличивается ежедневно, и «Почта России» активно принимает на работу курьеров, с использованием как транспорта предприятия, так и на личном автомобиле», — отмечается в материале.

Объемы экспресс-почты, доставляемой курьерами, выросли в два раза. Чтобы успевать доставлять отправления, компания совершенствует логистические маршруты, в Московскую область посылку привезут на следующий день после заказа.

В столице существует восемь участков курьерской доставки, которые обрабатывают отправления круглосуточно.

Экспресс-отправления можно отслеживать с помощью трек-номера на сайте «Почты России» и в мобильном приложении. Курьер забирать посылку до 31,5 килограмма и доставляет до адресата.

Курьерскую службу выбирают не только корпоративные клиенты, но и частные лица.

Заявку на курьера можно оставить на сайте компании: https://www.pochta.ru/courier.