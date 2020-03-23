РИАМО - 23 мар. Гостинично-офисный комплекс построят возле аэропорта Шереметьево, в него войдет 11-этажное здание в виде книжки и трехэтажный корпус для офисов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Площадь застройки составит более 1,3 тысячи квадратных метров. Оба корпуса сформируют единый по композиции ансамбль с ярким решением фасадов и эффектной ночной подсветкой», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Гостинично-офисный комплекс построят на Международном шоссе, площадь корпуса для офисов составит почти 2 тысячи квадратных метров, а площадь гостинично-офисного блока будет 6,6 тысячи квадратных метров.

У здания в 11 этажей будет дугообразный фасад, блок будет перетекать в трехэтажный корпус общественно-офисного назначения. Фасады зданий украсят металлические вертикальные ламели. Для создания рисунка рядом с этими лентами будут участки более затененные и прозрачные.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина считает, что рабочая группа представила качественный художественный проект, где сочетаются металлические ленты, стальные кассеты и стемалитовые вставки.