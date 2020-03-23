РИАМО - 23 мар. Конкурс профессионального мастерства среди газоэлектросварщиков провели в АО «Мытищинская теплосеть», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

«Газоэлектросварщики — это наша элита. От качества их работы зависит все, в частности, какие у нас будут трубы и котельные. Отсутствие утечек – тоже их работа», - сказала начальник отдела социального развития АО «Мытищинская теплосеть» Екатерина Орлова.

Конкурс состоял из двух частей — теоретической и практической. Сначала участники по билетам отвечали на вопросы о профессии и безопасности труда, а потом заваривали трубы различных размеров и сложные детали — оценивалось качество швов. Победителей выбирали по качеству и скорости выполнения работы, профессионализму.

По итогам профессиональных соревнований лучшим газоэлектросварщиком стал Александр Иванченко. Второе место разделили Михаил Авилов и Валерий Григорьев, а на третьем месте оказался Николай Перекатов.

«Конкурс газоэлектросварщиков стал последним в череде соревнований «Лучший по профессии». До этого свое мастерство продемонстрировали слесари-ремонтники тепловых сетей, операторы газовых котельных, аппаратчики химводоподготовки, электрики, слесари по контрольно-измерительным приборам и слесари газовой службы», - отмечается в материале.

Конкурс «Лучший по профессии» в Мытищинской теплосети проводится каждый год уже 30 лет. Лучшим работникам-победителям и призерам профессиональных конкурсов выплачивается денежная премия, а их фотографии в преддверии Дня труда размещаются на доске почета.