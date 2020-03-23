РИАМО - 23 мар. В Московской области 28 марта пройдет акция «Час Земли», в ней примут участие 25 городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Сейчас к подмосковным городским округам, уже изъявившим желание принять участие в акции «Час Земли», добавилось еще семь: Пущино, Красногорск, Рошаль, Ивантеевка, Егорьевск, Щелково, а также Звездный городок.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе, энергетическим ресурсам планеты и призывает всех жителей Подмосковья <…> присоединиться к международной акции», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Акция пройдет 28 марта в 20:30, на час будет отключена архитектурно-художественная подсветка административных, культурных и спортивных зданий Подмосковья. В этом году международный «Час Земли» состоится в 14-й раз.

В 2019 году за час акции удалось сэкономить более 17 тысяч киловатт-часов. Итоги в 2020 году подсчитают 1 апреля.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех выключить электричество на один час, чтобы обратить внимание людей на проблему истощения природных ресурсов. Фонд напоминает людям, что нужно разумно потреблять воду, газ, тепло и электричество.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тысячах архитектурных памятников.

Ранее о своем участии в мировой акции заявили 18 муниципалитетов.