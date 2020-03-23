РИАМО - 23 мар. Следственный комитет проведет доследственную проверку по информации об отравлении малолетней девочки бытовой химией в Москве, сейчас устанавливаются все факты произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что 22 марта 2020 года в одну из московских больниц была доставлена двухлетняя девочка с отравлением. Также в сообщении указывается, что ребенок смог открыть дверцу кухонного шкафа и достать чистящее средство», - сказала Иванова.

В настоящий момент устанавливаются все факты произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.