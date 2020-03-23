РИАМО - 23 мар. В региональном чемпионате WorldSkills Russia-2020 учащиеся центра молодежного творчества «Жуковский» завоевали бронзу, а воспитанники проекта ЦМИТ «КилоВАТТ» из Дубны завоевали золото, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

29 ребят из ЦМИТ «Жуковский» прошли обучение по шести компетенциям: «Интернет вещей», «Машинное обучение и большие данные», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Изготовление прототипов», «Графический дизайн». Учащиеся завоевали бронзовые медали чемпионата WorldSkills Russia.

«Чемпионат «Молодые профессионалы» – неотъемлемый этап подготовки молодежи к профессиональной деятельности <…> Учащиеся ЦМИТов становятся призерами престижных соревнований, как регионального, так федерального и мирового уровня», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В компетенции «Изготовление прототипов (юниоры)» воспитанники проекта ЦМИТ «КилоВАТТ» (центр «Дружба» города Дубны) завоевали золотые медали.

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» прошел на площадках центров компетенций в Подмосковье в шестой раз. В регионе функционирует 18 центров молодежного инновационного творчества. Создание еще четырех таких объектов запланировано до конца этого года.