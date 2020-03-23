РИАМО - 23 мар. За последнюю неделю сотрудники Госадмтехнадзора обработали 5,9 тысячи обращений, поступивших в центр управления регионом по содержанию территорий Подмосковья в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«За неделю в центр управления регионом поступило 5,9 тысячи обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Большая часть из них касалась нарушения правил уборки газона. Все обращения были отработаны в срок», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По категории «нарушения правил уборки газона» за неделю решили 647 проблем. Наибольшее количество – в городских округах Балашиха, Мытищи, Сергиево-Посадском городском округе.

За неделю по категории «ямы во дворах» посредством ЦУР решили 168 проблем. Больше всего – в городских округах Балашиха, Мытищи, Одинцовском городском округе.

По нарушениям, касающимся ненадлежащего состояния деревьев и кустарников, за неделю ЦУР помог решить 173 проблемы. Наибольшее количество – в Раменском городском округе, городских округах Чехов, Электросталь.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.