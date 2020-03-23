РИАМО - 23 мар. Нижнее основание станции «Славянский мир» начали возводить в московском метро, сейчас на стройплощадке продолжают выемку грунта, говорится в пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Началось строительство монолитного лотка станции «Славянский мир» Коммунарской линии московского метро. С вводом Коммунарской линии разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая ветки метро, улучшится транспортная ситуация в этих районах. Строительство линии важно для новой Москвы, для Коммунарки, Щербинки», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство станции «Славянский мир» Коммунарской линии ведется с внешней стороны Московской кольцевой дороги, вдоль 42-го километра. В данный момент на строительной площадке продолжается выемка грунта из котлована, ведется строительство тупиков за станцией.

Коммунарская линия метро пройдет от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Ее длина составит порядка 40 километров с 16 станциями.

Данная линия метро будет также связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Сейчас работы идут на первом участке от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки», ввод которого в эксплуатацию намечен на 2023 год.