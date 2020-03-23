РИАМО - 23 мар. Двухэтажное деревянное здание, объект культурного наследия, в столичном районе Хамовники выставили на электронный аукцион для аренды, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 мая, а аукцион пройдет 14 мая. Площадь, сдаваемого в аренду здания свободного назначения, – 340,8 квадратных метров, здание расположено по адресу: Большой Саввинский переулок, дом 8, строение 5.

«Здание на Большом Саввинском переулке построено в XIX веке и считается ярким представителем своей эпохи. Крыша, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая уникальные наличники на окнах – все это выполнено в оригинальном стиле 1880-х годов», — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Глава ведомства отметил, что сейчас зданию присвоен статус объекта культурного наследия, поэтому арендатор должен будет выполнять некоторые обязательна, например, поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, владелец не должен изменять внешний вид культурного объекта.

Арендная плата на старте составит 6,4 миллиона рублей, с победителем аукциона заключат договор на 10 лет аренды.

Высота потолков в помещении 2,2 метра на 2 этаже и 2,8 метра в подвале. В здание проведены водоснабжение и канализация.

Раньше в этом доме располагался одноэтажный каменный корпус для паровой машины текстильной фабрили, затем, когда пристроили два деревянных этажа, это была квартира директора и инспектора технического училища, а с 1870-х годов сюда переместилось и само училище.