РИАМО - 23 мар. Около 600 человек расселят в городском округе Шатура в текущем году, переселение граждан реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Обсуждение процесса расселения жителей Шатуры проходило в рамках выездного совещания министерства строительного комплекса Московской области. В совещании приняли участие сотрудники программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Московской области, администрации городского округа Шатура, а также компании-застройщики ООО «ОблИск» и ООО «СтройГрад».

«Планируемый срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2020 года. После завершения всех необходимых юридических процедур с гражданами заключат договоры социального найма или мены и можно будет вручать ключи», – рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В многоквартирный дом на улице Радченко переселят 320 человек из 153 аварийных жилых помещений площадью около 5 тысяч квадратных метров. В новостройку поселка Туголесский Бор переедут 139 человек из 58 аварийных жилых помещений площадью более 2,4 тысячи квадратных метров. В поселке Бакшеево переселят 72 человека из 31 аварийного помещения площадью более 1,2 тысячи квадратных метров.

В настоящее время в домах с квартирами для переселенцев ведутся работы по внутренней отделке помещений, обустройству входных групп. До конца года в городском округе Шатура переселят примерно 600 человек.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с 2018 года и запланирован до 2024 года. До 2025 года в Подмосковье планируют переселить в новое жилье всех жителей домов, признанными аварийными до 1 января 2017 года.