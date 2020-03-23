РИАМО - 23 мар. В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ответил на вопросы школьников региона о дистанционном обучении, в онлайн-встрече приняли участие порядка полумиллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Все школы Московской области переведены на удаленное обучение в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«В интернет-общении приняли участие около полумиллиона человек. За ходом трансляции можно было следить в аккаунте Андрея Воробьева в Instagram, на странице регионального министерства образования в «Одноклассниках» и на YouTube», — говорится в сообщении.

В ходе общения губернатор подчеркнул, что формат дистанционного обучения должен быть эффективным. Кроме того, Воробьев призвал школьников избегать мест массового скопления людей. Из-за этого с 26 марта по 14 апреля школьники не смогут воспользоваться правом на льготный проезд в общественном транспорте.

«Коварство этого вируса заключается в том, что в абсолютном большинстве случаев молодые его переносят на ногах, а те, кто постарше, уже имеют более слабый иммунитет, поэтому последствия могут быть очень плохие. Задача – поберечь наших пожилых людей, позаботиться о них. Я вас к этому тоже призываю», — подчеркнул губернатор.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, почти все школы Подмосковья подключились к образовательной онлайн-платформе.

Дети, у которых есть право на бесплатное питание в школах и которые сейчас находятся дома, получат продуктовые наборы. Для их получения родителям нужно обратиться к директорам школ.

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