РИАМО - 23 мар. Бесплатные автобусы перевезли более 50 тысяч пассажиров у временно закрытых станций Некрасовской линии метро с 20 по 23 марта, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Транспорт следовал от станции «Некрасовка» Некрасовской линии до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

«На линии работали автобусы особо большого класса. Интервалы движения составили 1-2 минуты», - говорится в сообщении.

Станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» были закрыты с 21:00 пятницы, 20 марта, до понедельника, 23 марта, для подключения новых станций. В обычном режиме линия возобновила работу на один день раньше запланированного срока – в понедельник.