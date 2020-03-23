РИАМО - 23 мар. ПАО «МОЭСК» оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за повторного нарушения правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

В областное УФАС России с заявлением обратилась женщина из города Люберцы из-за того, что ПАО «МОЭСК» не выполнило условия договора.

«Рассмотрев указанное заявление, управление установило, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в материале.

Из-за того, что нарушение правил присоединения повторное, УФАС приняло решение о привлечении компании к административной ответственности. Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей.