РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. Мособлгаз рекомендует жителям Щелкова временно ограничиться от посещения офисов компании, проводя оплату счетов дистанционно, это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«В личном кабинете клиента на сегодняшний день доступно 60 услуг, сервисом пользуются более 1,5 миллионов человек. Он позволяет произвести все самые необходимые операции, среди которых передача показания приборов учета и оплата за газ без комиссии, подача заявки на подключение и многое другое», - говорится в сообщении.

Кроме этого, личный кабинет доступен в формате мобильного приложения, скачать которое можно на сервисах Apple Pay и Google Pay.

Также жители городского округа Щелково могут обратиться на горячую линию Мособлгаза: 8(800)200-24-09, звонить можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.

Аварийные бригады Мособлгаза находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в круглосуточную аварийную службу по телефону 104, 112.