РИАМО - 23 мар. На улице Академика Варги, 5 потушили пожар в квартире жилого дома, из здания спасено 11 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

«До прибытия подразделений хозяева самостоятельно покинули квартиру», - отмечается в материале.

Меньше чем через полчаса после возгорания пожар удалось локализовать, а еще через 10 минут его полностью потушили. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

О пострадавших информации нет.

МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сохранить свое здоровье, жизнь близких и имущество. В случае пожара звонить по номеру 101.