РИАМО - 23 мар. Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал, что поезда в столичной подземке должны курсировать постоянно, чтобы прокачивать воздух и содержать сети в надлежащем состоянии, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Московский метрополитен нельзя закрыть без негативных последствий для инфраструктуры. Метро – это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле», – сказал Козловский.

Он привел пример, что в ночную расстановку на линиях метро для выполнения технологии работы должны оставаться более 340 составов, которым ежесуточно нужно перемещаться. Поезда играют важную роль и в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нем необходимого микроклимата и уровня влажности. Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь.

По его словам, в любом случае не менее 70% работников все равно должны ежедневно приходить на работу и контролировать работоспособность систем жизнеобеспечения метро.

Полностью закрывали метро и другой общественный транспорт лишь в китайском Ухане, который стал центром распространения коронавирусной инфекции. В городе и окружающей его провинции Хубэй был введен режим строгого карантина, так как количество зараженных исчислялось тысячами.

А, например, в Шанхае, как и в Пекине, даже в период острой фазы пандемии метро продолжало работать, но вводились различные ограничения по перевозке, менялся график работы, снижалось количество пассажиров в вагоне. На Украине, в Харькове, Киеве и Днепре, решили закрыть метро, что привело к транспортному коллапсу, так как другие виды транспорта не смогли справиться с наплывом пассажиров.

На данный момент метро также работает в странах, где вирус бушует с наибольшей силой, например, в Италии, Китае, Германии, Нидерландах, Франции, поэтому в некоторых метрополитенах изменяется режим работы, продолжают усиливать меры дезинфекции, как и в Московском метрополитене.

В метро столицы начали также дезинфицировать и тоннели. Если раньше они обрабатывались водой, то теперь добавился дезинфицирующий раствор. Благодаря снижению количества пассажиров в вагонах метро становится свободнее почти наполовину. Сотрудники подземки предпринимают максимальные меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Также москвичам напоминают, что пользоваться столичным транспортом без необходимости в часы пик не рекомендуется.

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