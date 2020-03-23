РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Свыше 31 тысячи учеников школ, лицеев и гимназий в подмосковном Красногорске с понедельника перешли на дистанционное обучение, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Первый день – полет нормальный! Больше 31 тысячи красногорских школьников сегодня (23 марта – ред.) перешли на дистанционный режим обучения», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в первый день система испытывала перегрузки, к тому же не все смогли сразу разобраться, как она работает.

«Но все справились, все молодцы. Уверена, наши дети быстро разберутся, а классные руководители им в этом помогут. Кстати, учителя говорят, что если у кого-то по техническим причинам не получилось выполнить задания, двойки ставить не будут», – заключила Хаймурзина.