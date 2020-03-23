РИАМО - 23 мар. Жители городского округа Воскресенск приняли участие в областной благотворительной акции и вручили продуктовые наборы нуждающимся гражданам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение поддержать тех, кто в этом нуждается, и в рамках благотворительной акции вручить продуктовые наборы», - говорится в сообщении.

На выходных неравнодушные жители округа, представители различных отделов и управлений администрации, сотрудники местного отделения Красного креста, волонтеры молодежного цента «Олимпиец», депутаты округа, представители бизнес-сообщества присоединились к акции. По территории округа курсировал 31 экипаж с добровольцами.

Списки нуждающихся предоставили в воскресенском управлении соцзащиты населения. Всего нуждающимся вручили более 230 наборов.

«Наборы предназначены для малоимущих семей, одиноких пенсионеров и других нуждающихся воскресенцев. Они включали молоко, консервы, сахарный песок, муку, крупы и другие продукты», - отмечается в материале.

Акция будет проводиться и далее. Сообщить о тех, кому нужна помощь, можно по телефонам: 8 (496)44-251-61 и 8 (496)44-258-56.