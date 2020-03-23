РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Ежедневный мониторинг в местах массового скопления граждан будет проводиться комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельников до 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с 23 марта по 12 апреля будет проводиться ежедневный мониторинг в местах массового скопления граждан, с целью выявления и профилактики несовершеннолетних. В соответствии с постановлением губернатора Московской области, постановлением главы городского округа Котельники «О профилактических мерах по предупреждению и снижению рисков распространения COVID-2019» несовершеннолетним не рекомендуется посещать места массового скопления людей, в том числе такие места как ТЦ, развлекательно-увеселительные места, кафе, бары», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день при посещении комиссией ТЦ «Мега Белая Дача», процент нахождения несовершеннолетних из общей массы граждан составил 0,1%, при этом большая часть несовершеннолетних из других районов.

«Очень важно отказаться от посещения ими общественных мест, в том числе торговых центров и транспорта. Избегать прогулки в местах массового скопления детей. Ограничить близкое общение с людьми старше 65 лет. Особенно важно контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены. Регулярно выполнять задания учителей на дистанционных площадках. Уже сейчас многие театры, музеи и концертные залы открыли бесплатный доступ к интересным лекциям, экскурсиям и спектаклям. А книги во все времена являются лучшим подарком для взрослых и детей», - завершается в сообщении.

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