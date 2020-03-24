РИАМО – 24 мар. Расписание некоторых пригородных поездов на Казанском направлении МЖД изменится во вторник из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Такая мера связана с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Подлипки – Луховицы. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

«Обращаем внимание пассажиров, что в утренние часы у некоторых электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько пригородных поездов выведут из расписания на участках Фруковая – Голутвин, Бронницы – Виноградово и Голутвин – Коломна», – говорится в сообщении.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее ознакомиться с расписанием.