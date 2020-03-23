РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Возле станции метро «Котельники» в ходе проверки депутаты выявили ряд нарушений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник председатель совета депутатов Анатолий Бондаренко и депутат Римма Ибрагимова проинспектировали территорию станции метро «Котельники» на предмет несанкционированной уличной торговли, осмотрели торговые ряды, автовокзал, парковочные места.

«Выявлен ряд замечаний, таких как надписи на парковке, а также расписание движения автобусов находятся в неудовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении.

На момент проверки торговли у метро не было, территория была убрана.

Также депутаты зашли в аптеку «Горздрав». Масок в наличии не было. Антивирусные, антибиотики, обезболивающие и антибактериальные средства в продаже имелись.