РИАМО - 23 мар. Савеловский районный суд Москвы заключил под стражу до 21 мая мужчину, который обвиняется в убийстве супруги и ее родителей в квартире на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова С. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ, на срок в два месяца — до 21 мая 2020 года. Ходатайство обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, оставлено без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение трех суток со дня его вынесения.

В ночь на 21 марта мужчина нанес множественные удары ножом своей 38-летней супруге и ее пожилым родителям. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. В это время в квартире находились двое детей, но к ним насилие не примерялось.

На допросе 40-летний подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении. В ходе расследования уголовного дела будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.