РИАМО - 23 мар. Впервые в 2020 году сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах при патрулировании прибрежной зоны Чистого залива Москвы-реки недалеко от станции «Строгино» зафиксировали загорание сухой травы, пожар был оперативно потушен, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По его словам, площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Сотрудники МГПСС Максим Матвеев, Игорь Салихов и Стас Рынкевич немедленно приступили к ликвидации огня с помощью ранцевых огнетушителей. Им удалось справиться с огнем в течение получаса.

«Ранцевые огнетушители поступили на опытную эксплуатацию в поисково-спасательные формирования МГПСС в марте этого года. Они предназначены для тушения небольших возгораний, низовых пожаров, точечно воздействуют на локальные очаги, а также предотвращают повторное возгорание», - сказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

Он отметил, что емкость одного ранцевого огнетушителя составляет 18 литров, а расчетная производительность – 2,25 литра в минуту. Длина компактной струи составляет 8,5 метров. У аппарата есть гидропульт двустороннего действия для формирования водяной компактной или распыленной струи, что делает такой огнетушитель более универсальным.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности на территории столицы и в лесопарковых зонах.