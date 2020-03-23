РИАМО-23 мар. Начиная с понедельника у заказчиков еды через сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» по всей России появилась возможность оставлять безналичные чаевые для курьеров, доставщики получат всю сумму чаевых, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Еда».

«На чай» можно оставить на экране оценки заказа, когда блюда уже доставили. Для этого карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в приложении. Выбрать можно одну из нескольких фиксированных сумм – 49, 99 или 199 рублей», – говорится в сообщении.

Обмен бумажными деньгами увеличивает риск передачи инфекции, поэтому на время пандемии «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут рекомендовать заказчикам оставлять чаевые курьерам только в электронном виде.

В Санкт-Петербурге сервис тестирует безналичные чаевые начиная с декабря прошлого года. В некоторые дни доля заказов составляла 8%. За неделю доставщики в Санкт-Петербурге получили около 8 миллионов чаевых, как минимум раз в неделю денежный комплимент оставляли 70%.

Заказы доставляются бесконтактно. Курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров, пока клиент забирает заказ.

Ранее пользователям сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» напомнили о возможности доставки продуктов до двери квартиры, при этом встречаться с курьером лично покупателю необязательно. Все доставщики получили рекомендации, соблюдение которых поможет снизить вероятность заболевания вирусными инфекциями.

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