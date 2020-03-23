РИАМО - 23 мар. Свыше 500 обращений поступило за неделю на горячую линию департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сейчас одна из самых обсуждаемых тем – перевод работы на удаленный формат, сообщил в понедельник руководитель департамента Алексей Фурсин.

«Мы в понедельник (16 марта – ред.) запустили горячую линию при департаменте, которая исключительно предназначена для предпринимателей. <…> У нас за неделю более 500 обращений. Порядка 400 анкет сформировано для предпринимателей, где систематизированы все вопросы», - сказал Фурсин в эфире телеканала «Москва 24».

По номеру +7 (495) 276-24-17 расскажут о действующих мерах государственной поддержки и подскажут, как получить наиболее актуальную помощь для того или иного предпринимателя.

Кроме того, сотрудники кол-центра ответят на вопросы, связанные с проблемами малого и среднего бизнеса из-за вспышки коронавируса или падения цен на нефть. По ссылке также можно заполнить анкету, чтобы подробнее осветить конкретную ситуацию или поделиться предложениями.

«В основном вопросы касаются на сегодняшний день возможности снятия каких-либо обременений и затрат, которые есть сегодня у бизнеса. Это находит отражение в разрабатываемых мерах поддержки для бизнеса», - добавил Фурсин.

Он также уточнил, что одна из наиболее обсуждаемых тем – перевод работы в удаленный онлайн-формат. На сайте mbm.mos.ru будут появляться пошаговые инструкции, которые станут ответами на самые распространенные вопросы, заданные по горячей линии.

Горячая линия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам — с 9:00 до 16:45.

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