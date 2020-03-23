РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Культурные мероприятия в подмосковных Котельниках будут проходить в онлайн-формате до 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«До 12 апреля культурный комплекс «Котельники» не будет проводить массовые мероприятия и занятия в творческих коллективах. Но занятия коллективов и интересные сюжеты из мира культуры будут вестись в новом формате – онлайн», - говорится в сообщении.

В аккаунтах в соцсетях: https://vk.com/kulturakotelniki и https://www.instagram.com/kulturakotelniki жители смогут увидеть видеозаписи мастер-классов по рисованию и декоративно-прикладному творчеству; видеоуроки руководителей коллективов по разным направлениям творчества. Также пройдут циклы видеолекций по искусству, этнографии и фольклору и видеоспектакли марафона выходного дня театральных коллективов учреждения.

«Культурный комплекс «Котельники» приглашает вас присоединиться и активно следить за новостями в социальных сетях», - заключается в материале.