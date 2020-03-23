РИАМО - 23 мар. На данный момент в Москве сняты все ограничения движения вблизи закрывавшегося участка Некрасовской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка восстановили прежнюю схему движения: все временные перекрытия отменены, вновь открыты все съезды, обеспечен полноценный доступ к парковкам, убраны временные выделенные полосы с обособленными участками», – говорится в сообщении.

Движение на Некрасовской линии московского метро приостановили до утра 24 марта из-за подключения к действующей инфраструктуре шести новых станций. Работы завершились на день раньше запланированного срока.