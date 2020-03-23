РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска будет отсутствовать газ до 25 марта из-за ремонтных работ по замене газовых труб, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание жителей микрорайона Климовск. ООО «Центр Газ» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта по адресу: микрорайон Климовск, улица Революции, дом №4. Так, с 23 по 25 марта на данном объекте запланировано проведение работ по замене газовых труб с отключением газоснабжения квартир», - говорится в сообщении.

Жителей просят на время проведения работ обеспечить доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах работникам ООО «Центр Газ».