РИАМО – 23 мар. Голосование по поправкам в Конституцию РФ могут перенести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести 22 апреля.

«Но превыше всего — это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, это будет сделано», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции. Конституционный суд России признал поправки законными.

На данный момент в мире зафиксировали свыше 353 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране принимаются беспрецедентные меры для сдерживания распространения заболевания.

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