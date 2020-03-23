РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Все работы по капитальному ремонту дома №7 на улице Парковой в Балашихе планируют завершить до конца апреля текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Замглавы администрации Балашихи Дмитрий Варнавский, начальник управления ЖКХ Юлия Смирнова вместе с жителями дома, представителями УК и подрядной организацией осмотрели кровлю и обошли квартиры в подъездах. Капремонт дома начался летом 2019 года. Там планировалось полностью заменить стропильную систему, но жители посчитали, что лучше не демонтировать всю кровлю и ограничиться заменой отдельных стропил и подпорок.

«У жителей были нарекания в адрес рабочих, теперь большая часть заменена подрядчиком, работает новая бригада. Мы в нормальном диалоге с жителями и, если что нужно, нам сразу будут сообщать», - сказала Смирнова.

Она добавила, что некоторые жители отказываются от замены проходящих через их квартиры стояков систем водоснабжения и канализации. Переубедить несогласных администрации округа могут помочь активные жители и управляющая компания. Работы должны быть завершены до конца апреля.

По словам генерального директора субподрядной организации Алексея Измайлова, по инициативе жителей им запретили снимать стропильную систему. Они хотели поменять только верхнюю часть крыши.

«Пока мы не сделали проект и не прошли экспертизу нас не пускали на объект. Зимой были протечки, в основном в местах приемки материалов. Жителям будет возмещен нанесенный ущерб. Каждый случай прорабатывается индивидуально», - подчеркнул Измайлов.

Дом №7 на Парковой улице построен в 1952 году. Ремонтные работы в доме проводит ООО «Партнер». Организация уже закончила ремонт в 39 домах Балашихи, дом №7 на улице Парковой – последний.