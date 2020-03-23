РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Часть тренерского состава стадиона «Метеор» подмосковной Балашихи перевели на дистанционную работу для теоретической подготовки в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Представители совета депутатов Балашихи Евгений Николаев и Вячеслав Крылов провели встречу с трудовым коллективом СК «Метеор» и жителями микрорайона Заря. На ней они обсудили режим работы спортивных городских учреждений.

«Часть тренерского состава переводится на дистанционную работу для теоретической подготовки (на время действия ограничений, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции – ред.). За это время будут разработаны новые планы и программы, а также приведена в порядок нормативная документация. Служба эксплуатации продолжит рабочую деятельность в обычном режиме» - сказал Николаев.

Он добавил, что в каждом подразделении будут находиться сотрудники, чтобы лица старше 18 лет могли свободно посещать секции и занятия.

Кроме того, в ходе встречи депутаты рассказали о планах по развитию городской инфраструктуры - установке световых опор на Восточном шоссе, благоустройстве дороги в микрорайоне ВНИИПО и ответили на вопросы жителей, которые касались строительства банного комплекса на территории микрорайона Заря и реконструкции транспортных узлов.

Поселок Заря более 40 лет оставался закрытым военным городком. В 2007 году было принято решение о включении его в состав Балашихи. В рамках программы благоустройства бывших военных городков в микрорайоне была проведена работа по модернизации систем жизнеобеспечения, а также строительству социально значимых объектов. В 2019 здесь открыли новую поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.