РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Кинотеатр подмосковного Подольска будет закрыт до 12 апреля из-за профилактики распространения коронавируса, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
«Кинотеатр «Каро 4 Подольск», который находится в ТЦ «Капитолий» округа, до 12 апреля не работает», - говорится в сообщении.
Ранее собственникам торговых центров на территории Подмосковья было рекомендовано приостановить работу кинотеатров из-за ситуации с распространением коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Самоизолированные москвичи рассказали РИАМО, как сидят на вынужденном и добровольном карантине.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
Корреспондент РИАМО разобралась, как надо соблюдать карантин, а также побеседовала с юристом о правовом аспекте самоизоляции.
РИАМО подготовило для родителей инструкцию, как организовать дистанционное обучение для школьника в период вынужденных трехнедельных каникул.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии