РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Кинотеатр подмосковного Подольска будет закрыт до 12 апреля из-за профилактики распространения коронавируса, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Кинотеатр «Каро 4 Подольск», который находится в ТЦ «Капитолий» округа, до 12 апреля не работает», - говорится в сообщении.

Ранее собственникам торговых центров на территории Подмосковья было рекомендовано приостановить работу кинотеатров из-за ситуации с распространением коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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